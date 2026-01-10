Muore ex maresciallo della finanza e storico volontario della Caritas
Michele Corsiero, ex maresciallo della Guardia di Finanza e figura di rilievo nel volontariato a Caserta, si è spento all’età di 72 anni. La sua attività nel settore pubblico e il contributo alla comunità attraverso il volontariato rappresentano un patrimonio importante per il territorio. La sua scomparsa è una perdita per la comunità locale, che ricorda con stima il suo impegno e la sua dedizione.
Si è spento a 72 anni Michele Corsiero, maresciallo della Guardia di Finanza in pensione e storica figura del volontariato casertano. A darne l’annuncio è stata la Caritas Diocesana di Caserta.“Per la nostra famiglia diocesana, Michele non è stato solo un collaboratore, ma un vero e proprio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
