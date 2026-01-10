Muore ex maresciallo della finanza e storico volontario della Caritas

Michele Corsiero, ex maresciallo della Guardia di Finanza e figura di rilievo nel volontariato a Caserta, si è spento all’età di 72 anni. La sua attività nel settore pubblico e il contributo alla comunità attraverso il volontariato rappresentano un patrimonio importante per il territorio. La sua scomparsa è una perdita per la comunità locale, che ricorda con stima il suo impegno e la sua dedizione.

Scontro sulla SP 113, muore un ventenne maresciallo della Marina È stata disposta l’autopsia sul corpo di Stefano Principale. Il ventenne, maresciallo della Marina Militare, ha perso la vita ieri sera sulla strada provinciale 113 che collega San Giorgio a Roccaf - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.