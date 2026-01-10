muore 55enne durante turno di vigilanza in un cantiere olimpico

Nella notte dell'8 gennaio 2026, un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre svolgeva il turno di vigilanza in un cantiere di Cortina d'Ampezzo, coinvolto nei lavori per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri legati all'evento internazionale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Nella notte dell'8 gennaio 2026 un uomo di 55 anni è deceduto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di Cortina d'Ampezzo, riconducibile ai lavori per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. A seguito di una formale denuncia presentata dai familiari, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia medico-legale, al fine di accertare con precisione le cause del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. Il lavoratore era impegnato in un turno notturno, all'aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide. Secondo quanto riferito dai familiari, l'uomo avrebbe più volte manifestato preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

