Multa alla Casa Pia finisce a tarallucci e buon senso | vigili ok anziani salvi e tutti a casa contenti

Una multa alla Casa Pia si è risolta senza tensioni, grazie al buon senso e al dialogo. Nessun atto eclatante, solo una sanzione amministrativa che, affrontata con equilibrio, ha permesso a tutti di tornare a casa senza problemi. In situazioni come questa, la calma e la chiarezza dimostrano come il rispetto delle regole possa favorire soluzioni pacifiche e condivise.

Alla fine 'un era una rapina a mano armata né un complotto internazionale: era una multa. E come tutte le multe, se ci metti il buon senso invece del manganello, la faccenda si sistema. Alla Casa di Riposo Fossombroni – per tutti "la Casa Pia", che già il nome fa pensare a pace e carità – il verbale aveva fatto storcere il naso. L'auto era in sosta durante il servizio, ma con i lavori in via delle Fosse il parcheggio interno è diventato un miraggio, tipo l'oasi nel deserto. Così la presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti s'è seduti a tavolino col comandante Aldo Poponcini, capo della Polizia Locale di Arezzo.

