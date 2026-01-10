Multa alla Casa Pia | Debora Testi e Antonio Rauti chiudono il caso

Il 10 gennaio 2026 ad Arezzo, presso la Casa di Riposo “Fossombroni”, si è svolto un incontro tra la direzione e la Polizia Locale. L’obiettivo è stato rafforzare i rapporti istituzionali, individuare soluzioni condivise e chiudere una vicenda che aveva suscitato attenzione, incluso il recente episodio di multa alla Casa Pia. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un dialogo costruttivo per migliorare la collaborazione tra le parti coinvolte.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Un incontro tra Casa di Riposo “Fossombroni” e Polizia Locale per consolidare i rapporti istituzionali, individuare soluzioni condivise e chiudere una controversa vicenda. La presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti archiviano il caso della multa all’auto della Casa Pia in sosta durante il servizio in seguito a un positivo e costruttivo confronto con il comandante Aldo Poponcini che ha permesso di ribadire le difficoltà vissute dallo storico istituto nel dar seguito al proprio servizio pubblico di assistenza agli anziani a causa dei lavori in via delle Fosse che bloccano l’accesso al parcheggio interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

