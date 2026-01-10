MotoGP grave infortunio in Ducati | coinvolti i fratelli Marquez

Nella MotoGP si registra un nuovo infortunio che coinvolge i fratelli Marquez, mettendo in difficoltà la squadra Ducati. Questo episodio rappresenta un ulteriore ostacolo per la stagione, sollevando preoccupazioni tra i rappresentanti del team e i fan. La situazione evidenzia le sfide imprevedibili legate agli infortuni nel mondo delle corse motociclistiche e le loro ripercussioni sulle dinamiche di gara.

Non c’è pace per Ducati, nuovo infortunio per un pilota fondamentale per la stagione. Marquez è davvero preoccupato. Lo scorso anno è stato davvero brutale per Ducati, non solo per Lenovo ma per tutti i team con le sue motociclette. A fine anno, la squadra principale si è trovata con Marc Marquez infortunato, con una . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia? Leggi anche: Márquez: “Un ducatista è un pilota veloce e felice”. Festa Ducati per i titoli MotoGP | FOTO e VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Marc Marquez di nuovo in pista con la Ducati |; Marc Márquez torna in pista dopo l'infortunio; Aldeguer cade e macchia il ritorno di Marquez: tegola Ducati, frattura alla clavicola e test Sepang a rischio; MotoGP, Marc Márquez pensa al ritiro: “Il mio corpo mi fermerà prima della mia mente”. MotoGP | Marc Márquez torna in pista con la Ducati dopo l’infortunio - Smaltito l'infortunio di ottobre, il Campione del Mondo riprende gli allenamenti in vista della nuova stagione ... p300.it

Aldeguer cade e macchia il ritorno di Marquez: tegola Ducati, frattura alla clavicola e test Sepang a rischio - Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato la presunta frattura della clavicola durante una sessione di allenamento a Valencia che ha visto il ritorno in pista di Marc Marquez ... sport.virgilio.it

Marquez già caldo: "Buon ritorno" parola di Michele Pirro ma Ducati è in ansia per Aldeguer, il precedente Acosta - Michele Pirro parla del rientro di Marc Marquez a Valencia in questi due giorni di test con la V2 Ducati mentre il Team Gresini fa i conti col ko di Fermin Aldeguer ... sport.virgilio.it

56 days to GO | #MotoGP Ad Austin deve ripartire dopo il grave errore in Argentina, quando vede Vinales andare a vincere la seconda di fila. Riparte vincendo il GP delle Americhe per la 5^ volta di fila. È la vittoria numero 56 nel Motomondiale. #DaysU x.com

“Non ho mai pensato di potermi fare male, almeno non in modo grave. Se pensi che può succedere a te, come puoi fare questo lavoro Se pensi che puoi avere un incidente è chiaro che non puoi andare forte per quanto potresti. E se non lo fai non sei un pilo - facebook.com facebook

