MOTOCICLISMO | dopo il guasto durante la seconda tappa il centauro castiglionese ha deciso di non mollare Il sogno della Dakar continua per Lucci | da domani al via ma sarà fuori classifica

Dopo il guasto durante la seconda tappa, Paolo Lucci ha deciso di proseguire la Dakar, nonostante sia fuori classifica. Il centauro di Castiglionese ha scelto di non rinunciare al sogno di completare il rally più impegnativo al mondo, ripartendo da domani con determinazione. La sua partecipazione testimonia la passione e la tenacia che caratterizzano questa competizione.

AREZZO La Dakar non è finita, ma il sogno di poter chiudere il rally più affascinante al mondo sul podio è sfumato per Paolo Lucci. Il centauro di Castiglion Fiorentino infatti nel corso della seconda tappa marathon – i piloti corrono senza assistenza ma devono provvedere da soli alla propria moto – ha riportato danni ad un pneumatico. Lucci ha provato a proseguire addirittura correndo sul cerchione fino a quando questo non ha ceduto, messo a dura prova dal tracciato della Dakar. "Purtroppo il cerchio non ha retto – ha detto Lucci in video pubblicato sui propri canali social, visibilmente deluso per l’accaduto – ho chiamato l’assistenza per farmi venire a prendere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

