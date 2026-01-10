Mosca non si ferma ecco i nuovi tank T-90M | cosa sono in grado di fare

Mosca ha consegnato una nuova fornitura di tank T-90M alle Forze terrestri russe. Questi veicoli rappresentano un aggiornamento importante delle capacità militari del paese, rafforzando la presenza e l’efficienza delle forze armate. In questa analisi, si approfondiscono le caratteristiche tecniche dei T-90M e il loro ruolo strategico all’interno dell’armamento russo.

La consegna di una nuova aliquota di carri armati T-90M alle Forze terrestri della Federazione russa rappresenta, probabilmente, un elemento significativo nel quadro del consolidamento militare di Mosca. L'operazione, confermata da fonti industriali e mediatiche russe, rientra nel completamento dell'Ordine di Difesa Statale per il 2025 e assume un rilievo che va oltre la semplice dimensione operativa. In uno scenario internazionale caratterizzato da restrizioni economiche strutturali e da una competizione strategica prolungata con l'Occidente, la continuità nella produzione di sistemi d'arma complessi costituisce un indicatore rilevante della capacità di tenuta del sistema militare-industriale russo.

