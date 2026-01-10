Morto dopo rito sciamanico 5 indagati

La Procura di Treviso ha aperto un’indagine su cinque persone in relazione alla morte di Alex Marangon, 26 anni, avvenuta a Vidor nel luglio 2024. Marangon è stato trovato senza vita sul greto del Piave, dopo aver partecipato a un rito sciamanico. Le autorità stanno approfondendo le circostanze di quanto accaduto per chiarire eventuali responsabilità.

10.16 La Procura di Treviso ha indagato 5 persone per la morte di Alex Marangon, il 26enne trovato senza vita sul greto del Piave, a Vidor, nel luglio 2024. I Pm ipotizzano cessione di droga e morte come conseguenza di altro reato. Marangon scomparve il 30 giugno, dopo aver partecipato a un evento organizzato dai 5.Due di loro,qualificatisi come 'curanderos', celebrarono un rito sciamanico con uso anche di sostanze psicotrope per agevolare lo svolgimento Il giovane, in stato di coscienza alterato, sarebbe caduto da dieci metri.

