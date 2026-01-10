Morto a Crans-Montana La Procura fa riesumare il corpo di Giovanni Il padre | Altro dolore

La Procura ha disposto la riesumazione della salma di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nel rogo di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. La decisione si inserisce nelle indagini in corso, mentre il padre esprime il suo dolore. La restituzione della salma rappresenta un passo importante per le indagini e per il rispetto della memoria di Giovanni.

di Chiara Gabrielli Deve essere riesumata la salma di Giovanni Tamburi, 16 anni, rimasto ucciso nel rogo di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. Questo per permettere di svolgere l’autopsia e quindi chiarire le cause del decesso del giovane, cioè se dovuto alle ustioni oppure alle esalazioni del fumo o altro. In Svizzera non risulta che sia stato fatto alcun esame medico legale. La Procura di Bologna - delegata dalla Procura di Roma - per l’autopsia, ha dato l’ordine di far riesumare la salma. Il fascicolo, attualmente contro ignoti, è in mano al pm Roberto Ceroni, le ipotesi di reato sarebbero di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

