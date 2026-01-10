Morto a 81 anni dopo una malattia l' ex sindaco di Trabia Giuseppe Di Vittorio

Trabia piange la scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, ex sindaco e figura significativa della comunità locale. Dopo una lunga malattia, si è spento all’età di 81 anni. La sua presenza ha lasciato un'impronta importante nel territorio, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della cittadina tirrenica. La comunità si unisce nel ricordo di una figura che ha dedicato parte della sua vita al servizio pubblico e al bene comune.

Trabia piange la scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, ex sindaco e figura storica della vita politica e sociale della cittadina tirrenica. Aveva 81 anni ed è deceduto a causa di un male incurabile contro il quale lottava da un anno, affrontando la malattia con grande dignità. Lascia la moglie.

