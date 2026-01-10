Morte Renee Good proteste a Minneapolis e Portland

In seguito alla morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui Minneapolis e Portland. Le manifestazioni coinvolgono migliaia di persone e sono motivate dalla richiesta di maggiore responsabilità e riforme nel sistema di immigrazione e sicurezza. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico su queste questioni sociali e istituzionali.

Migliaia di persone protestano negli Stati Uniti contro l’Ice, Immigration and Customs Enforcement. Le manifestazioni hanno fatto seguito all’ uccisione della 37enne Renee Nicole Good da parte di un agente dell’Ice a Minneapolis. Tante persone sono scese in strada nella principale città del Minnesota, scenario dell’omicidio, e a Portland, in Oregon. L’amministrazione Trump, tuttavia, non fa altro che aumentare le polemiche difendendo il poliziotto che ha ucciso Good. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

