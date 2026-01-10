Morte di Alex Maragon ci sono i primi cinque indagati

La procura di Treviso ha notificato i primi avvisi di garanzia nel caso di Alex Marangon, deceduto durante un ritiro spirituale ad Vidor. L'indagine si concentra sulle circostanze della morte del giovane, avvenuta tra il 29 e il 30 giugno 2024, durante la partecipazione all’evento con l’uso di erbe amazzoniche. Sono stati ascoltati i primi cinque indagati nell’ambito delle indagini.

La procura di Treviso ha inviato i primi avvisi di garanzia nell'ambito del caso di Alex Marangon, il giovane di Marcon morto la notte tra il 29 e 30 giugno 2024 mentre partecipava a un ritiro spirituale con consumo di erbe amazzoniche nell'abbazia di Vidor, in provincia di Treviso. Gli indagati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Alex Marangon, cinque indagati per sua la morte dopo un rito sciamanico Leggi anche: Morto soffocato all’asilo nido di Soci: ci sono cinque indagati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso Marangon, la svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor; Cinque indagati per la morte di Alex Marangon, precipitato nel Piave dopo il rito sciamanico; Alex Marangon, 5 indagati: la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori del rito sciamanico e i due curanderos. Le accuse; Morì durante rito sciamanico, cinque indagati per il decesso di Alex Marangon. Alex Marangon, si allarga l'inchiesta: cinque indagati per la morte del 25enne al rito sciamanico. Chi sono e di cosa sono accusati - Salgono a cinque gli indagati per la morte di Alex Marangon, il 25enne scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dall'ex abbazia di Vidor (Treviso), dove aveva preso ... leggo.it

Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor - La Procura vuole vederci chiaro sui due organizzatori del rito sciamanico e sui due curanderos colombiani che avrebbero guidato la serata ... msn.com

ALEX MARANGON Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor - Ci sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati sul caso della morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon. statoquotidiano.it

Piattaforme La seconda stagione di ALEX CROSS - dall' 11 febbraio su Prime Video - porta la serie in una fase più audace e pericolosa, quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell'FBI in seguito ad una minaccia di morte, che - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.