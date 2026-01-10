Morte Alex Marangon cinque indagati

La procura di Treviso ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Alex Marangon, 26 anni, avvenuta il 2 luglio 2024 lungo il fiume Piave. Marangon è stato trovato senza vita dopo aver partecipato a un rito sciamanico. L’indagine mira a chiarire le circostanze di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – Sono cinque gli indagati dalla procura di Treviso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato morto il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, nel Trevigiano, dopo un rito sciamanico. Lo riportano oggi alcuni quotidiani locali. In particolare, le persone coinvolte nell'inchiesta sarebbero la coppia di .

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, 5 indagati : “Ipotesi morte dopo cessione di stupefacenti” - Sono 5 le persone ufficialmente indagate per la morte di Alex Marangon, il 25enne deceduto dopo un rito sciamanico all'abbazia di Vidor ... fanpage.it

Alex Marangon morto durante rito sciamanico, inchiesta si allarga: 5 denunce - Coinvolti nell'inchiesta sarebbero anche due cittadini colombiani, Sebastian Castillo e Jhonny Benavides oggi irreperibili, qualificati come gli "sciamani" che hanno materialmente gestito il rituale ... tg24.sky.it

Cinque persone sono indagate per la morte di Alex Marangon, trovato su un isolotto nel Piave nel luglio del 2024 x.com

Riti esoterici e ayahuasca erano gli unici punti fermi su un mistero che arriva a un punto di svolta. Ci sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati sul caso della morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovato cad - facebook.com facebook

