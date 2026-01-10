Monteforte Irpino firma il primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione

Monteforte Irpino ha recentemente siglato il suo primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Questa iniziativa, avviata un mese dopo l’insediamento dell’amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica del territorio. La scelta mira a garantire interventi tempestivi e un miglioramento costante dei servizi offerti ai cittadini.

