Monteforte Irpino firma il primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione
Monteforte Irpino ha recentemente siglato il suo primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Questa iniziativa, avviata un mese dopo l’insediamento dell’amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica del territorio. La scelta mira a garantire interventi tempestivi e un miglioramento costante dei servizi offerti ai cittadini.
Monteforte Irpino – A un mese dall’insediamento, l’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha stipulato il primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nella storia del Comune. L’intervento mira a riportare funzionalità e sicurezza a un impianto considerato da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Manutenzione straordinaria tra le statali 115 e 189, firmato contratto d'appalto per il primo lotto
Leggi anche: Monteforte Irpino, il programma elettorale di "Scegliamo Monteforte" in vista delle amministrative
Monteforte, nominati i capigruppo in consiglio. Consegnata la targa al tedoforo Barbarisi - Oggi pomeriggio, martedì 30 dicembre, si è riunito il civico consesso convocato dal Presidente dell’assise Giuliano Del Mastro. corriereirpinia.it
ALLERTA NEVE | COMUNE OPERATIVO Il Comune di Monteforte Irpino informa la cittadinanza che tutti i mezzi spargisale e le squadre operative sono pronti e attivi per fronteggiare eventuali precipitazioni nevose e gelate. Le macchine spargis - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.