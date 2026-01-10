Monteforte Irpino firma il primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione

Da avellinotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monteforte Irpino ha recentemente siglato il suo primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Questa iniziativa, avviata un mese dopo l’insediamento dell’amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica del territorio. La scelta mira a garantire interventi tempestivi e un miglioramento costante dei servizi offerti ai cittadini.

Monteforte Irpino – A un mese dall’insediamento, l’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha stipulato il primo contratto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nella storia del Comune. L’intervento mira a riportare funzionalità e sicurezza a un impianto considerato da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manutenzione straordinaria tra le statali 115 e 189, firmato contratto d'appalto per il primo lotto

Leggi anche: Monteforte Irpino, il programma elettorale di "Scegliamo Monteforte" in vista delle amministrative

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

monteforte irpino firma primoMonteforte, nominati i capigruppo in consiglio. Consegnata la targa al tedoforo Barbarisi - Oggi pomeriggio, martedì 30 dicembre, si è riunito il civico consesso convocato dal Presidente dell’assise Giuliano Del Mastro. corriereirpinia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.