Monteferrante rinnova il gemellaggio con Novoli a 30 anni dalla tragedia in cui morì il piccolo Stefano

Monteferrante e Novoli celebrano trent’anni di gemellaggio, nato nel 1996 in ricordo del tragico incidente del 1995 durante un campo scout in Abruzzo, in cui perse la vita il piccolo Stefano. L’anniversario rappresenta un momento di memoria e di rafforzamento dei legami tra i due comuni, mantenendo vivo il ricordo e promuovendo iniziative di solidarietà e collaborazione.

Compie trent'anni il gemellaggio tra i comuni di Monteferrante e Novoli (Lecce), nato nel gennaio del 1996 in occasione del primo anniversario del tragico evento del 4 gennaio (era il 1995) quando, durante un campo invernale in Abruzzo, il solaio di un edificio che ospitava il gruppo scout.

Oltre il dolore: Stefano Costa trent'anni dopo. Si rinnova il gemellaggio con Monteferrante - Nel nome di Stefano Costa, in segno di un'amicizia, di una fratellanza e di un rispetto che va oltre il dolore e si cementifica negli anni.

In ricordo di Stefano Costa, 30 anni di amicizia oltre la tragedia - Comuni gemelli, insomma, per andare oltre il dolore e mantenere vivo il ricordo.

A 30 anni dalla tragedia e nel ricordo di Stefano Costa si rinnova il gemellaggio di comunità Novoli e Monteferrante rinnovano il gemellaggio nato nel gennaio del 1996, in occasione del primo anniversario del tragico evento del 4 gennaio 1995 quando, duran

