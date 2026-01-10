Montagne russe nerazzurre | Tramoni incanta Meister la riprende Un punto di carattere

Una partita intensa tra Udinese e Pisa si conclude con un pareggio 2-2, offrendo un confronto equilibrato e ricco di emozioni. Tramoni e Meister si sono distinti con prestazioni significative, contribuendo a un risultato che riflette l’andamento combattuto dell’incontro. Un punto di carattere per entrambe le squadre, in una sfida che ha messo in luce determinazione e spirito di squadra.

UDINE – Novanta minuti di montagne russe. Udinese e Pisa si dividono la posta in palio al termine di una gara folle, vibrante, chiusa sul 2-2 tra rimpianti e sospiri di sollievo. La squadra di Gilardino, incerottata ma coraggiosa, illude con una perla di Tramoni, soffre, va sotto, rimonta con Meister e nel finale rischia sia di vincere che di perdere. L’avvio è nerazzurro. Al 13? Tramoni si inventa un gol capolavoro: destro all’incrocio e Pisa avanti. L’Udinese, però, ha qualità e carattere. Prima pareggia con Kabasele di testa (colpevole la difesa toscana), poi mette la freccia prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: L’attacco pisano da... "Sette Bello". Tramoni e Meister in cerca di gol

Leggi anche: La Yuasa Battery sulle montagne russe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La disoccupazione italiana è al 5,7 per cento. È il tasso più basso di sempre. Ma in un mese si sono persi anche 34 mila posti di lavoro. Montagne russe meloniane x.com

(Agen Food) - Valmontone (Rm), 08 gen.– MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro e Sud Italia, e Martin & Vleminckx Ltd (MV Rides), tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di montagne russe in legno, annunciano con orgoglio - facebook.com facebook