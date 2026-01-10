Monsignor Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi e di Foligno

Monsignor Felice Accrocca è stato nominato vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, che saranno unite in persona episcopi. La nomina rappresenta un nuovo importante momento di guida pastorale per le comunità coinvolte, confermando l’impegno della Chiesa locale nel territorio. La sua figura sarà chiamata a sostenere e rafforzare i percorsi spirituali e sociali delle parrocchie delle due regioni.

Monsignor Felice Accrocca è stato nominato vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e vescovo di Foligno, con le due sedi unite in persona episcopi. L'ufficialità nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio.Monsignor Felice Accrocca, finora arcivescovo metropolita di Benevento, è originario.

Il monsignore pontino Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno - Il sindaco di Latina Matilde Celentano commenta la nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno da parte di Papa Leone XIV, ricordando il suo lungo m ... latinaquotidiano.it

Monsignor Felice Accrocca diventa vescovo di Assisi e Foligno, le felicitazioni del vescovo Crociata - LATINA – Papa Leone XIV ha nominato Monsignor Felice Accrocca, finora arcivescovo metropolita di Benevento, Vescovo di Assisi- radioluna.it

Mons. Felice Accrocca è il nuovo vescovo di Assisi e di Foligno

Ciao! Oggi il Santo padre Leone XIV ha nominato monsignor Felice Accrocca vescovo della nostra diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino. Siamo molto felici e grati a Dio, al Santo Padre, a monsignor Sorrentino per i 20 anni di servizio come pastor - facebook.com facebook

