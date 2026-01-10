Mons Viganò | Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali
Mons Viganò sostiene che un’élite sovversiva eserciti un forte controllo sui governi occidentali, affermando che l’Unione Europea rappresenti un’associazione criminale e sovversiva. Secondo il suo punto di vista, questa struttura non può essere riformata dall’interno, sottolineando una visione critica nei confronti delle istituzioni europee e del loro ruolo nel contesto internazionale.
''L'Unione Europea è un'associazione criminale e sovversiva: non può essere 'cambiata dall'interno'', scrive mons. Viganò. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
