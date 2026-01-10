Mons Viganò | Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali

Da imolaoggi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mons Viganò sostiene che un’élite sovversiva eserciti un forte controllo sui governi occidentali, affermando che l’Unione Europea rappresenti un’associazione criminale e sovversiva. Secondo il suo punto di vista, questa struttura non può essere riformata dall’interno, sottolineando una visione critica nei confronti delle istituzioni europee e del loro ruolo nel contesto internazionale.

''L'Unione Europea è un'associazione criminale e sovversiva: non può essere 'cambiata dall'interno'', scrive mons. Viganò. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mons vigan242 un8217233lite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali

© Imolaoggi.it - Mons Viganò: “Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali”

Leggi anche: Francesca Albanese: “Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza”

Leggi anche: La squallida zona grigia delle élite occidentali: pronte a una guerra con la Russia ma collaborazioniste col criminale di guerra Netanyahu

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.