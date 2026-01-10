Monopattino truccato a 100 km h | fermato minorenne nel centro di Merano

Un minorenne è stato fermato a Merano mentre guidava un monopattino elettrico modificato, raggiungendo i 100 km/h. Il fenomeno dei monopattini truccati, che superano le caratteristiche di fabbrica, rappresenta un rischio crescente per la sicurezza stradale. La modifica di questi veicoli può comportare conseguenze gravi, mettendo a repentaglio sia il conducente che gli altri utenti della strada.

Preoccupa sempre di più il fenomeno dei monopattini elettrici modificati: questi veicoli, truccati per aumentarne le prestazioni ben oltre i parametri di fabbrica, possono costituire un reale pericolo per chi si trova in strada. Un caso recente arriva da Merano (Alto Adige), dove un minorenne è stato fermato mentre sfrecciava a elevatissima velocità. Stando a quanto riferito, l'episodio si è verificato lo scorso 7 gennaio, nel pieno centro cittadino. Nel pomeriggio, una pattuglia della Polizia Locale stava effettuando un controllo mirato alla sicurezza nelle strade, quando ha notato il giovane che percorreva a grande velocità via Galileo Galilei a bordo di un monopattino elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

