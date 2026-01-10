Monobob Bree Walker fa sua la tappa di St Moritz e si rilancia titolo europeo a Melanie Hasler

Bree Walker ha conquistato la tappa di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026, consolidando la propria posizione in classifica. La competizione si è svolta in Svizzera, offrendo un’ulteriore occasione di confronto tra le atlete di alto livello. Nel frattempo, Melanie Hasler si è aggiudicata il titolo europeo, confermando il suo talento nel settore.

Bree Walker si è aggiudicata la tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026. Per l’occasione la gara sul budello elvetico (con condizioni meteo ideali e temperatura di -5.5°) che ha visto le protagoniste andare a ritoccare più volte il record del tracciato, valeva anche per il Campionato Europeo che, quindi, è andato alla svizzera Melanie Hasler davanti a Katrin Beierl ed a Laura Nolte. Il successo, come detto, è andato all’australiana Bree Walker con il tempo complessivo di 2:23.27 (1:11.98 nella prima manche e 1:11.29 nella seconda, nuovo record della pista) con 53 centesimi di vantaggio sulla svizzera Melanie Hasler (1:12. 🔗 Leggi su Oasport.it

