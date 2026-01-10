Mobilitazione nel nome Berlusconi Ferrante | La Campania protagonista

Forza Italia celebra il ricordo dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi con un evento speciale dedicato alla libertà. Ferrante sottolinea come questa mobilitazione metta al centro la partecipazione e l’impegno della Campania, confermando il ruolo di protagonista della regione nel panorama nazionale. Tre giornate di riflessione e confronto per riaffermare i valori fondanti del centrodestra e il legame con il nostro leader.

“Forza Italia ricorda la discesa in campo del nostro Presidente Silvio Berlusconi con tre giornate dedicate alla libertà. L’appuntamento a Napoli del 23 gennaio metterà al centro l’attenzione del nostro movimento verso il tessuto sociale e l’importanza delle ricette liberali per dare risposte al. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

