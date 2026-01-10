Mo | SCraxi ' vicinanza umana e politica a Sorrentino e a Il Giornale'

Mo esprime vicinanza umana e politica a Giulia Sorrentino, giornalista di Il Giornale, colpita da offese e intimidazioni durante un corteo a Milano. La solidarietà si rivolge anche al collega Sorrentino, sottolineando l'importanza di rispettare il lavoro giornalistico e i principi di libertà di espressione. È fondamentale contrastare ogni forma di minaccia e preservare il diritto di informare in un contesto democratico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino per le offese e le intimidazioni subite durante il corteo a Milano. Ogni attacco alla libertà di stampa è un attacco al diritto di tutti a essere informati e al principio stesso di democrazia". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. "È doveroso inoltre ricordare -aggiunge- che chi sostiene o giustifica Hamas non sostiene la causa del popolo palestinese e non ne promuove la libertà. Hamas è un'organizzazione terroristica e come tale non rappresenta né tutela le aspirazioni di pace, dignità e autodeterminazione del popolo palestinese.

