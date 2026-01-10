Mo | Rizzetto ' chi caccia giornalista da piazza non difende ma calpesta libertà'
Rizzetto esprime solidarietà a Giulia Sorrentino, cronista de 'Il Giornale', vittima di intimidazioni a Milano. Ritiene che chi caccia giornalisti dalla piazza non difenda la libertà di stampa, ma la calpesti. È importante tutelare il lavoro dei professionisti dell'informazione per garantire un'informazione libera e indipendente.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La mia solidarietà a Giulia Sorrentino, cronista de 'Il Giornale', per le gravi intimidazioni e minacce subite a Milano mentre svolgeva il proprio lavoro. Quanto accaduto è inaccettabile e rappresenta un attacco alla libertà di stampa. Chi prova a cacciare un giornalista da una piazza non difende la libertà: la calpesta". Lo scrive sui social Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
