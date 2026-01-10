Mo | Mollicone ' pronti a confronto con sinistra riformista per spegnere fuoco violenza'

Il Mollicone si prepara a confrontarsi con la sinistra riformista, affrontando le questioni della violenza e della sicurezza. Nel contesto delle recenti tensioni, si esprimono anche solidarietà e attenzione verso gli episodi di aggressione, come quella subito dalla giornalista Giulia Sorrentino durante un corteo a Milano. Un momento di riflessione per affrontare con equilibrio le sfide della convivenza civile e del dibattito politico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino che è stata aggredita durante un corteo pro Pal a Milano questo pomeriggio. La piazza è sempre più incandescente: non solo colpisce le Forze dell'Ordine ma anche i giornalisti -mentre svolgono il loro lavoro- e gli avversari politici, come successo la scorsa settimana con i ragazzi di Gioventù nazionale a Roma. Auspichiamo che le autorità individuino, quanto prima, gli aggressori". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della camera. "Tutto ciò -aggiunge- è dovuto ad un clima isterico, creato ad arte dal silenzio del Pd e delle opposizioni, contro coloro che non la pensano come loro.

