Mo | Mollicone ' pronti a confronto con sinistra riformista per spegnere fuoco violenza'

Da iltempo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mollicone si prepara a confrontarsi con la sinistra riformista, affrontando le questioni della violenza e della sicurezza. Nel contesto delle recenti tensioni, si esprimono anche solidarietà e attenzione verso gli episodi di aggressione, come quella subito dalla giornalista Giulia Sorrentino durante un corteo a Milano. Un momento di riflessione per affrontare con equilibrio le sfide della convivenza civile e del dibattito politico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino che è stata aggredita durante un corteo pro Pal a Milano questo pomeriggio. La piazza è sempre più incandescente: non solo colpisce le Forze dell'Ordine ma anche i giornalisti -mentre svolgono il loro lavoro- e gli avversari politici, come successo la scorsa settimana con i ragazzi di Gioventù nazionale a Roma. Auspichiamo che le autorità individuino, quanto prima, gli aggressori". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della camera. "Tutto ciò -aggiunge- è dovuto ad un clima isterico, creato ad arte dal silenzio del Pd e delle opposizioni, contro coloro che non la pensano come loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo mollicone pronti a confronto con sinistra riformista per spegnere fuoco violenza

© Iltempo.it - Mo: Mollicone, 'pronti a confronto con sinistra riformista per spegnere fuoco violenza'

Leggi anche: Mo: Mollicone, 'inaccettabile presenza in Italia di Hannoun'

Leggi anche: Senzatetto prova a spegnere fuoco con le mani e si ustiona: portato in ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

mo mollicone pronti confrontoMo: Mollicone, 'pronti a confronto con sinistra riformista per spegnere fuoco violenza' - "Solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino che è stata aggredita durante un corteo pro Pal a Milano questo pomeriggio. iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.