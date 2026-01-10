Mo | Gelmini ' Forza Giulia siamo con te'

Il 10 gennaio a Milano, la giornalista Giulia Sorrentino del 'Giornale' è stata vittima di un'aggressione da parte di manifestanti pro-Pal. La vicenda ha suscitato reazioni e condanne, sottolineando l'importanza di rispettare il ruolo dei giornalisti e il diritto all'informazione. La solidarietà a Giulia Sorrentino rappresenta un gesto di sostegno verso chi svolge il proprio lavoro in condizioni spesso complesse.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Indigna l'inaccettabile aggressione subita a Milano dalla giornalista del 'Giornale', Giulia Sorrentino, ad opera di alcuni manifestanti pro-Pal. La stampa è un pilastro della nostra democrazia e i giornalisti devono poter lavorare in sicurezza. Forza Giulia, siamo con te!". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

