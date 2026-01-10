Mo | Gardini ' difendere diritto cronaca per difendere democrazia'

L’aggressione alla giornalista Giulia Sorrentino durante una manifestazione a Milano evidenzia l’importanza di tutelare il diritto di cronaca come elemento fondamentale della democrazia. Difendere la libertà di stampa significa proteggere il diritto di informare e garantire un dibattito pubblico aperto e responsabile. È essenziale condannare ogni forma di intimidazione e violenza contro i giornalisti, tutelando così il ruolo chiave dei media nel nostro sistema democratico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Ferma condanna per l'aggressione subita dalla cronista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, ostacolata e minacciata mentre svolgeva il proprio lavoro durante la manifestazione a Milano per la liberazione di Hannoun. A lei va tutta la mia solidarietà. Quanto accaduto è un episodio gravissimo che merita una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Impedire a una giornalista di informare i cittadini -aggiunge- è un attacco inaccettabile alla libertà di stampa e testimonia il clima di intolleranza e violenza che sempre più spesso accompagna queste manifestazioni pro-Pal. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Gardini, 'difendere diritto cronaca per difendere democrazia' Leggi anche: Difendere il Giornalismo È Difendere la Democrazia. Leggi anche: Referendum, Bonelli "Votare No per difendere democrazia" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mo: Gardini, 'difendere diritto cronaca per difendere democrazia' - “Ferma condanna per l’aggressione subita dalla cronista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, ostacolata e minacciata mentre svolgeva il proprio lavoro durante la manifestazi ... lanuovasardegna.it

Mo: S.Craxi, ‘vicinanza umana e politica a Sorrentino e a Il Giornale’ - "Piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino per le offese e le intimidazioni subite durante il corteo a Milano. ilsannioquotidiano.it

