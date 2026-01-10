Mo | Biancofiore ' presunti difensori pace nemici libera informazione che vanno fermati'

In un contesto di crescente tensione, le dichiarazioni di Mo evidenziano come alcuni individui, presentandosi come difensori della pace e della libertà di espressione, dimostrino comportamenti violenti e intolleranti. La libertà di informazione, pilastro fondamentale di una società democratica, deve essere tutelata contro ogni forma di intimidazione o censura. È importante mantenere un dialogo rispettoso e aperto, senza lasciarsi influenzare da atteggiamenti ostili o provocatori.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "I presunti difensori della pace e della libertà di espressione, nuovamente e purtroppo, si mostrano per quel che sono: violenti, incapaci di accettare le critiche e nemici della libera informazione". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie. "Quanto accaduto questo pomeriggio alla giornalista Giulia Sorrentino, cui va la nostra solidarietà e vicinanza, insieme a tutta la redazione del Giornale e al suo direttore Cerno, è ignobile. Cacciare da una manifestazione chi è colpevole solo di fare il proprio mestiere, informare raccontando i fatti, è spregevole e degno di quei regimi che difendono con i cortei che organizzano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

