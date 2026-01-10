Misericordia il grido degli operatori | Diritti dignità e trasparenza

Un gruppo di operatori del servizio 118 della Misericordia di Avellino ha deciso di rendere pubbliche alcune criticità gestionali che influiscono sulla loro attività quotidiana. Infermieri e autisti soccorritori evidenziano la necessità di garantire diritti, dignità e trasparenza nel lavoro, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e tutelare la tutela delle persone assistite. La loro voce rappresenta un appello a un’attenzione concreta e responsabile verso le criticità evidenziate.

Un gruppo di circa dieci operatori tra infermieri e autisti soccorritori del servizio 118 della Misericordia di Avellino denuncia pubblicamente gravi criticità gestionali. Pur in stato di agitazione, assicurano continuità del servizio e ribadiscono: non è una missione, ma un lavoro che merita rispetto, diritti e trasparenza. "Noi, lavoratori della Misericordia di Avellino – un gruppo composto da circa dieci operatori tra infermieri e autisti soccorritori impegnati nel servizio di emergenza 118 – sentiamo il dovere morale di rendere pubbliche le gravi problematiche che da tempo caratterizzano la nostra gestione lavorativa.

