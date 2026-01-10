Minorenni fuori famiglia | l’inchiesta sui 42.002 casi

L’inchiesta sui 42.002 minori fuori famiglia in Italia analizza i dati e le modalità di allontanamento, evidenziando le differenze tra le regioni e le decisioni dei tribunali. Un’analisi approfondita che permette di comprendere meglio un tema delicato e complesso, con l’obiettivo di offrire uno sguardo oggettivo sulle procedure e sui risultati di un sistema che coinvolge direttamente il futuro dei bambini.

Un viaggio dentro il sistema italiano degli allontanamenti: numeri, differenze territoriali e decisioni dei tribunali che cambiano il destino dei bambini.. La storia della famiglia nel bosco è diventata un caso nazionale perché tocca una paura collettiva: che lo Stato possa entrare nelle case e decidere chi è un “buon genitore”. Ma dietro quel casolare senza acqua né luce, dietro l’istruzione improvvisata e un ricovero per intossicazione da funghi, c’è un fenomeno che non nasce oggi e non si esaurisce in un titolo. È un sistema che nel 2023 ha riguardato 42.002 minorenni, un numero che da solo basterebbe a dire che non siamo davanti a un’eccezione, ma a una struttura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

