Minorenne violentò una bambina di 10 anni anche i genitori condannati al risarcimento

Il Tribunale di Treviso ha stabilito la condanna al risarcimento dei danni per i genitori di un minorenne che, da adolescente, ha commesso una violenza su una bambina di 10 anni. La sentenza evidenzia la responsabilità dei genitori nel contesto di tutela e tutela dei minori, sottolineando l’importanza di un’adeguata supervisione e responsabilità genitoriale.

La prima sezione civile del Tribunale di Treviso ha condannato al risarcimento dei danni i genitori di un ragazzo che, da adolescente, violentò una bambina di 10 anni. Stando a quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Veneto, i giudici hanno ritenuto che la coppia fosse responsabile della "culpa in educando" - come prevede l'articolo 2048 del Codice Civile -, ovvero la mancata educazione del figlio in tema di sessualità. L'indennizzo, di oltre 130mila euro, dovrà essere corrisposto in favore della vittima e dei suoi familiari. La condanna e la richiesta di risarcimento. La violenza sessuale risale al 2012. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minorenne violentò una bambina di 10 anni, anche i genitori condannati al risarcimento Leggi anche: Minore abusò di una bambina di 10 anni, i genitori condannati al risarcimento per "responsabilità nell'educazione" Leggi anche: Minore abusò di una ragazzina di 10 anni: genitori condannati al risarcimento di oltre 130 mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dopo l’individuazione del responsabile delle scritte violente, le istituzioni chiedono di abbassare i toni e tutelare sia la vittima sia il percorso della giustizia minorile - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.