Minneapolis morte Renee Good | il video della sparatoria ripresa dal cellulare dell' agente Ice
Un nuovo video ha diffuso le ultime immagini di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni uccisa a Minneapolis il 7 gennaio dall’agente dell’ICE. Le immagini, riprese con un cellulare, offrono uno sguardo dettagliato sugli ultimi momenti di vita di Good, contribuendo a chiarire la dinamica dell’incidente e alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda.
È emerso un nuovo video che mostra gli ultimi momenti di vita di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni uccisa a Minneapolis il 7 gennaio scorso da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement. Il filmato di 47 secondi – pubblicato online dal sito Alpha News e successivamente ripubblicato sui social media dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale – fa vedere la sparatoria dal punto di vista dell’uomo dell’Ice Jonathan Ross, che ha sparato i colpi. In video appare la vittima, a bordo dell’auto, e la moglie che riprende con il cellulare e parla con il poliziotto. Nelle immagini si vede e si sente chiaramente Good mentre dice “va bene, non sono arrabbiata con te”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
