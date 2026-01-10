Minneapolis il video dalla prospettiva dell’agente che ha ucciso Renee Good

Sono state rese pubbliche le immagini registrate con cellulare da Jonathan Ross, agente dell’ICE, durante il raid a Minneapolis in cui ha ucciso Renee Good. Il video offre una prospettiva interna sull’evento, sollevando questioni sulla gestione delle operazioni e sulle conseguenze di questo incidente. La diffusione di queste immagini contribuisce a un dibattito pubblico sull’uso della forza e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche.

Minneapolis, il nuovo video. Vance: "L'agente è stato investito e ha sparato" - Nuove immagini che mostrano l'uccisione di Renee Good a Minneapolis dalla prospettiva di un agente delle forze dell'ordine ... adnkronos.com

Queste immagini meravigliose vengono da Minneapolis, dove un fiume di persone è sceso in piazza per Renee Nicole Good, 37 anni, uccisa da un agente dell’ICE senza alcun motivo. È l’altra America. Quella che non accetta la violenza di Stato normalizzata - facebook.com facebook

