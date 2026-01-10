Minneapolis il video dalla prospettiva dell’agente che ha ucciso Renee Good
Sono state rese pubbliche le immagini registrate con cellulare da Jonathan Ross, agente dell’ICE, durante il raid a Minneapolis in cui ha ucciso Renee Good. Il video offre una prospettiva interna sull’evento, sollevando questioni sulla gestione delle operazioni e sulle conseguenze di questo incidente. La diffusione di queste immagini contribuisce a un dibattito pubblico sull’uso della forza e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche.
Sono state diffuse le immagini riprese col cellulare da Jonathan Ross, l’ agente dell’Ice che a Minneapolis ha sparato a Renee Good, uccidendo la donna durante un raid anti-immigrati. Nel video si vede Good dire a Ross (che aveva il passamontagna): «È tutto ok, non ce l’ho con te, puoi mostrare il volto». In sottofondo si sente la voce della compagna, che viene poi ripresa nel tentativo di aprire la portiera, come per andare via. A questo punto arrivano gli altri agenti dell’Ice, che urlano a Good di uscire. La donna al volante prova ad allontanarsi, facendo una piccola marcia indietro, per poi ripartire. 🔗 Leggi su Lettera43.it
