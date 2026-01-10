Minneapolis dice basta E l’Ice colpisce ancora a Portland

Da cms.ilmanifesto.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le proteste contro l'Ice si sono diffuse negli Stati Uniti, con manifestazioni a Minneapolis e Portland, chiedendo l’allontanamento delle forze di ICE dalle città e chiedendo giustizia per Renee Nicole. La mobilitazione, alla seconda notte consecutiva, evidenzia il crescente disagio nei confronti delle politiche di immigrazione e delle operazioni di controllo. Un momento di riflessione sulle dinamiche sociali e sulla richiesta di cambiamenti nel sistema.

Per la seconda notte consecutiva le proteste hanno attraversato gli Stati Uniti per chiedere l’allontanamento dalle città delle squadre della Immigration and Customs Enforcement (Ice), e giustizia per Renee Nicole . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

minneapolis dice basta e l8217ice colpisce ancora a portland

© Cms.ilmanifesto.it - Minneapolis dice basta. E l’Ice colpisce ancora a Portland

Leggi anche: Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis

Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.