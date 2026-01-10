Minaccia la compagna con un coltello la Polizia evita il peggio | arrestato un uomo di 30 anni

Venerdì sera, a Madonna dell’Albero, la Polizia di Stato è intervenuta per una grave situazione di violenza domestica. Un uomo di 30 anni minacciava la sua compagna con un coltello, mettendo in pericolo l’incolumità di tutti. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo ad evitare il peggio e ad arrestare il responsabile. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della vittima e di prevenire ulteriori conseguenze.

Venerdì sera alcuni agenti della Poliza di Stato sono intervenuti a Madonna dell’Albero per un grave episodio di violenza domestica. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che un uomo di nazionalità bulgara di 30 anni, a breve distanza dell’abitazione della compagna, stava minacciando la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Minaccia l'ex compagna con un coltello a Torino, la polizia lo arresta nell'armadio Leggi anche: Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Minaccia di morte la compagna alla mensa della Caritas, in fuga si scaglia contro gli agenti; Devasta casa dell’ex moglie e la minaccia di morte, bloccato dalla polizia in strada; Ti ammazzo: 23enne minaccia il patrigno con un coltello per due birre, arrestato; Già condannato perché maltrattava la madre, minaccia ex compagna e amici: 30enne finisce in carcere. Ravenna, terrorizza e minaccia la compagna con un coltello: 30enne agli arresti domiciliari - Nella serata di ieri a Ravenna, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuto a Madonna ... corriereromagna.it

Picchia e minaccia col coltello la compagna davanti ai figli piccoli: arrestato 34enne - Romano d’Ezzelino, 34enne arrestato per maltrattamenti e lesioni: picchia e minaccia la compagna davanti ai figli. nordest24.it

Sorpreso a minacciare la compagna con un coltellino: arrestato - Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuto a Madonna del ... ravennawebtv.it

Gruppo Editoriale Tv7. . MINACCIA LA EX E PICCHIA SANITARI: ARRESTATO 49ENNE - Dopo l'arresto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Due Palazzi di Padova. Un 49enne è stato trovato dagli agenti della Questura, sotto casa della ex ad - facebook.com facebook

Minaccia con una pistola l’ex compagna e il figlio, uomo fermato dai carabinieri x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.