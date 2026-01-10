Minaccia e pedina l’ex convivente In aula per l’incidente probatorio

Un uomo è stato arrestato e si trova in carcere per aver minacciato e molestato l’ex convivente, con la quale aveva avuto una relazione. La vicenda si è sviluppata dopo la fine della convivenza, portando alla necessità di un incidente probatorio in tribunale. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti persecutori e la rilevanza delle procedure giudiziarie per tutelare le persone coinvolte.

Non avrebbe accettato la fine della relazione, e per questo avrebbe cominciato a molestare e minacciare l'ex convivente, tanto da finire in carcere. Una vicenda dai contorni ancora tutta da verificare, quella che vede indagato un uomo di 52 anni residente nel quartiere Umbertino, e che ieri ha vissuto, nel tribunale cittadino, l'incidente probatorio chiesto e ottenuto dalla procura per sentire la vittima della vicenda, una donna di 38 anni. La vicenda lo scorso settembre era culminata nell'arresto dell'uomo, per il quale nell'immediato era stata disposta la custodia cautelare in carcere. Una misura che, a seguito dell'istanza presentata dalla legale dell'uomo, Larissa Gagliardini, è stata poi sostituita dal divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l'uomo scarcerato lo scorso 2 dicembre.

