Minacce e calci per rubare airpods in via Gavazzeni | arrestati due minorenni inseguimento fino al Morla

Nella zona della stazione di via Gavazzeni, venerdì 9 gennaio, due minorenni di 14 e 15 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver tentato di rubare degli AirPods, minacciando e calciando i passanti. L'intervento ha portato a un inseguimento fino al Morla. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di segnalare comportamenti sospetti alle autorità.

IN ZONA STAZIONE. Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati fermati dalla Squadra Volanti con l’accusa di rapina aggravata e continuata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Minacce e calci per rubare airpods in via Gavazzeni: arrestati due minorenni, inseguimento fino al Morla Leggi anche: Minacce e botte per AirPods, cappellino e sigarette: arrestati due minorenni Leggi anche: Pugni e calci in faccia per rubare un monopattino, arrestati due giovani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Minacce e calci per rubare airpods in via Gavazzeni: arrestati due minorenni, inseguimento fino al Morla - Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati fermati dalla Squadra Volanti con l’accusa di rapina aggravata e continuata. ecodibergamo.it

Bergamo, minacce e calci alle gambe per rubare Airpods, un cappellino e sigarette. Due ragazzini arrestati per rapina - Sono stati fermati dagli operatori delle Volanti vicino al sottopasso della stazione ... bergamo.corriere.it

Minacce e botte per AirPods, cappellino e sigarette: arrestati due minorenni - Venerdì pomeriggio (9 gennaio) la Squadra Volanti ha arrestato due minorenni, di 14 e 15 anni, con l’accusa di rapina aggravata e ... bergamonews.it

Calci, pugni e minacce di morte alla moglie: arrestato 46enne dai carabinieri nel Nisseno e sequestrata una pistola clandestina. - facebook.com facebook

Crisi Lucera calcio, dopo il dietrofront del main sponsor. Minacce e gravi insulti al presidente Dell'Aquila: "Questo non è sport" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.