Minacce e botte per AirPods cappellino e sigarette | arrestati due minorenni

A Bergamo, due minorenni di 14 e 15 anni sono stati arrestati venerdì pomeriggio dalla Polizia con l’accusa di aver perpetrato una rapina aggravata e continuata. L’episodio, che ha coinvolto minacce e violenze per sottrarre AirPods, cappellino e sigarette, si inserisce in un quadro di crescenti episodi di criminalità giovanile in città.

Bergamo. Ancora una rapina, ancora giovanissimi i protagonisti. Venerdì pomeriggio (9 gennaio) la Squadra Volanti ha arrestato due minorenni, di 14 e 15 anni, con l'accusa di rapina aggravata e continuata in concorso. L'intervento è scattato dopo la segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura tramite il 112 da parte di un giovane, anche lui minorenne, che ha riferito di essere stato avvicinato poco prima, in via Gavazzeni all'angolo con Corso Europa, da un gruppo di 3-4 ragazzi. Secondo quanto raccontato, i giovani, con minacce, si sarebbero fatti consegnare un auricolare AirPods. Al rifiuto di cedere anche il secondo, uno dei componenti del gruppo glielo avrebbe strappato dall'orecchio, dandosi poi alla fuga.

