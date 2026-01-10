Milei ripaga i debiti a Trump

L’Argentina ha effettuato un importante passo verso la stabilità economica, ripagando per la prima volta in otto anni un debito di 4,2 miliardi di dollari. Questo pagamento rappresenta un segnale positivo per il paese, che continua a lavorare per consolidare la propria posizione finanziaria e rafforzare la fiducia degli investitori. La scelta di rifinanziare il capitale in scadenza testimonia l’impegno verso un percorso di riforme e normalizzazione economica.

L'Argentina fa due ulteriori passi verso la normalità. Ieri, per la prima volta in otto anni, Buenos Aires ha pagato il debito in scadenza per 4,2 miliardi di dollari rifinanziando il capit.

Milei chiede a Trump di salvarlo, la rivoluzione della motosega è appesa a un filo - Clamoroso e repentino rovesciamento di fortune, per chi fino a qualche mese fa sembrava essere riuscito a smentire critici e nemici, ed essere sulla strada buona per far uscire l’Argentina dall’eterna ... repubblica.it

Quando Milei è in difficoltà, Trump risponde - Negli ultimi giorni il presidente statunitense Donald Trump e il suo segretario al Tesoro Scott Bessent hanno detto che gli Stati Uniti aiuteranno economicamente l’Argentina in un momento di grande ... ilpost.it

¿Por qué el GOBIERNO está TRANQUILO con PAGAR la DEUDA? | SILVIA NAISHTAT

