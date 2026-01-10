Nella giornata odierna, Niclas Fullkrug è stato presentato ufficialmente come nuovo attaccante del Milan. In conferenza stampa, l’attaccante tedesco ha commentato alcune decisioni arbitrali della partita precedente, sottolineando con fermezza la sua convinzione su un possibile rigore non assegnato a suo favore. Un passo importante per il club e il giocatore, che si prepara ad affrontare questa nuova sfida nel campionato italiano.

Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug si è presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue parole sullo Scudetto e sugli episodi arbitrali col Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Fullkrug: “Ieri tanti episodi a nostro sfavore. Ero sicuro fosse rigore su di me…”

