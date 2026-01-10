Milan rifinitura e partenza | alle 14 | 30 parla Allegri

Il Milan si prepara per la trasferta di Firenze con l’allenamento di rifinitura previsto questa mattina alle 14:30. È l’ultimo momento di preparazione prima della partenza, con Allegri che nel pomeriggio parlerà prima della trasferta. I rossoneri sono concentrati per affrontare l’impegno in Toscana, in vista di una partita importante nel calendario stagionale.

Ultime ore di preparazione per il Milan alla vigilia della trasferta di Firenze. Questa mattina i rossoneri sosterranno l'allenamento di rifinitura, ultimo appuntamento sul campo prima della partenza per la Toscana. Nel pomeriggio la squadra lascerà Milano in direzione Firenze, dove è previsto il ritiro in vista della sfida contro la Fiorentina in programma al Franchi. Giornata scandita anche dagli impegni mediatici. Alle 14:30 parlerà Massimiliano Allegri, che presenterà il match nella consueta conferenza pre partita. L'intervento sarà trasmesso in diretta su DAZN attraverso il canale ufficiale MilanTV.

