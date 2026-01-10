Milan prova di maturità a Firenze | Allegri cambia volto ai rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare una difficile trasferta a Firenze, in una partita che rappresenta un importante banco di prova. Dopo recenti impegni, i rossoneri devono dimostrare stabilità e determinazione, con il tecnico Allegri che apporta cambiamenti alla squadra. Un appuntamento cruciale nel cammino stagionale, in un contesto che richiede attenzione e concentrazione per ottenere un risultato positivo.

Il Milan non ha tempo per respirare. Il calendario lo rimette subito davanti a una prova che pesa, una di quelle trasferte che non fanno sconti. Domenica pomeriggio, alle 15, i rossoneri scendono al Franchi contro la Fiorentina, in un momento delicatissimo della stagione, quando ogni scelta tecnica diventa anche un messaggio. Non è solo una questione di classifica. È una partita che arriva nel cuore di una fase decisiva, contro una squadra che in casa alza sempre il livello e che ha bisogno di punti quanto il Milan. Allegri cambia: Modric riposa, scelte obbligate dietro. La novità più pesante arriva dalla conferenza della vigilia: Luka Modric partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

