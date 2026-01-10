Milan Nkunku torna disponibile | buone notizie verso Firenze

Il Milan si prepara con ottimismo alla trasferta di Firenze, grazie al ritorno in gruppo di Christopher Nkunku. Dopo un periodo di recupero, l’attaccante è nuovamente disponibile e si avvicina alla convocazione per la partita contro la Fiorentina al Franchi. La buona condizione del giocatore rappresenta un aspetto positivo per i rossoneri in vista della sfida imminente.

Buone notizie dall’infermeria per il Milan alla vigilia della trasferta di Firenze. Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo e viaggia verso la convocazione per la sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi. L’attaccante francese aveva saltato le ultime uscite contro Cagliari e Genoa dopo il problema alla caviglia accusato con il Verona. Il rientro in gruppo, con carichi pieni e buone sensazioni, apre ora alla disponibilità per il match. In difesa, invece, Fikayo Tomori sarà assente per squalifica dopo l’ammonizione rimediata da diffidato. Al suo posto è pronto Koni De Winter, destinato a partire ancora dal primo minuto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

