Milan-Genoa chiarito il caso Maignan | nessun insulto all’arbitro

Nella partita tra Milan e Genoa, è stato chiarito un episodio riguardante Mike Maignan. Non si sono verificati insulti o comportamenti irrispettosi nei confronti dell’arbitro Maurizio Mariani, come inizialmente si era ipotizzato. Il finale del match si è svolto nel rispetto delle norme e senza incidenti di natura disciplinare, confermando la correttezza del comportamento dei giocatori coinvolti.

Chiarimento definitivo sul finale di Milan-Genoa. Non c'è stato alcun insulto all'arbitro durante il confronto in campo tra Mike Maignan e il direttore di gara Maurizio Mariani. La ricostruzione delle immagini e delle tracce audio chiarisce la sequenza dei fatti. Dopo il rigore assegnato al Genoa, il portiere del Milan, in qualità di capitano, si è avvicinato all'arbitro chiedendo di essere riconosciuto come unico interlocutore della squadra. Un confronto verbale regolare, concluso con l'ammonizione che ha lasciato Maignan sorpreso. L'episodio che ha alimentato la polemica è successivo. Le clip diffuse da DAZN Francia mostrano infatti due momenti distinti: il dialogo in campo e, diversi minuti dopo, uno sfogo del portiere mentre lascia il terreno di gioco a partita conclusa.

Durante Milan-Genoa è sfuggito un Daniele De Rossi che ha fortemente Derossato Parole, sguardi e gesti al minuto 88 del vero 'Capitan Futuro' che abbiamo sempre amato e apprezzato per la genuinità unica #MilanGenoa #Genoa #DeRossi #SerieA - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio" x.com

