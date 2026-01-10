Milan Fullkrug | Orgoglioso di essere in questo grande club Numero 9? Lo amo ma…

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato in prestito dal West Ham, ha condiviso le sue impressioni sull’ingresso nel club e sulla scelta del numero 9. In un’intervista ufficiale, il giocatore ha espresso il suo orgoglio di far parte di questa storica società, commentando anche il significato della maglia e le prime sensazioni legate alla nuova esperienza.

Niclas Fullkrug, giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club: dall'arrivo al Milan fino alla scelta del numero 9, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

