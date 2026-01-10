Milan Florenzi racconta | Ecco come ho capito che ero diventato un leader nell’anno dello Scudetto

Alessandro Florenzi, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha condiviso la sua esperienza durante l’anno dello Scudetto del Milan. Nel corso dell’intervista, l’ex terzino ha raccontato come ha riconosciuto il suo ruolo di leader nel team e l’importanza di questa crescita personale e professionale. Un confronto che offre uno sguardo autentico sulla stagione che ha portato il Milan al trionfo.

Florenzi racconta: “L’anno dello Scudetto c’era un’energia che l’anno scorso non sentivo” - Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi che, tra le varie tematiche, ha parlato della sua esperienza ... milannews.it

Alessandro Florenzi racconta la sua esperienza al Milan, tra aneddoti su Ibrahimovic e riflessioni sul ciclo della squadra - Alessandro Florenzi racconta il suo viaggio al Milan, la sua esperienza con Zlatan Ibrahimovic e i momenti chiave della sua carriera tra infortuni e vittorie. notiziemilan.it

#Florenzi: " #Gabbia è un pilastro del #Milan. Si vede che ha preso dalle vecchie generazioni" #SerieA #Milan #SempreMilan x.com

Leggo. . L'ex calciatore Alessandro Florenzi, che pochi mesi fa ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo la fine del suo contratto con il Milan, è il primo ospite del 2026 di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli (reduce dalla conduzione di San - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.