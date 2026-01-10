Milan difensore della Premier nel mirino! Maignan verso il rinnovo ritorna Galliani?

Ecco le principali notizie del giorno, mercoledì 7 gennaio 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri. Si parla del possibile rinnovo di Maignan, delle voci sul ritorno di Galliani e delle ultime novità di calciomercato e infortuni. Il club rossonero si prepara a affrontare le sfide della seconda parte della stagione con attenzione e strategia.

Le top news di oggi, mercoledì 07 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra calciomercato e infortuni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, difensore della Premier nel mirino! Maignan verso il rinnovo, ritorna Galliani? Leggi anche: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino? Leggi anche: Milan, ritorna Galliani? Il Condor: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aké nel mirino del Milan: i motivi che portano Allegri a spingere per il centrale del Manchester City; Calciomercato Milan, l’obiettivo per la difesa è Aké: tutti i dettagli; Italiano, giovane e a costo zero: svolta per il difensore, il Milan ha trovato il rinforzo perfetto; Il Fenerbahce non si ferma a Nkunku: nel mirino un altro giocatore del Milan. Mercato Milan, Allegri ha scelto il difensore: arriva il brasiliano dalla Premier - In casa Milan continua la caccia ad un nuovo difensore centrale: nel mirino del club rossonero ci sono due difensori brasiliani. spaziomilan.it

Milan, Allegri ha scelto il difensore: altro colpo dalla Premier - Non è solo il Milan, però, a seguire Coppola: sulle sue tracce ci sarebbero anche Fiorentina, Genoa e Torino, club pronti a offrire minuti e visibilità. spaziomilan.it

L’ex Bayern Monaco nel mirino: il Milan chiude il colpo in difesa - Le ultimissime notizie relative al mercato del Diavolo: Giorgio Furlani e Igli Tare sono pronti a mettere le mani sul giocatore ... milanlive.it

Nuovo difensore #Milan, tra i quattro 'litiganti' può spuntarla il quinto 'incomodo' - facebook.com facebook

Nuovo difensore @acmilan, tra i quattro 'litiganti' può spuntarla il quinto 'incomodo' - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.