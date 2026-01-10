Migranti bloccati dopo sbarco a Cala Pulcino | il barchino non è stato ritrovato

Dopo l’arrivo a Cala Pulcino, 53 migranti provenienti da Costa d’Avorio e Guinea sono stati fermati dai carabinieri lungo la strada di Ponente a Lampedusa. Il barchino utilizzato per il trasferimento non è stato ritrovato. L’intervento fa parte delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare sull’isola.

Sbarco all'alba in Calata Paita. L'abbraccio a settanta migranti. Trasferiti tra Liguria e Piemonte - La nave della Ong tedesca Sea Watch 5 era intervenuta per il soccorso quattro giorni fa nel Canale di Sicilia

Decine di migranti, anche bambini, sono rimasti bloccati per cinque giorni su una nave commerciale che li aveva salvati nel Mediterraneo. Poi in serata il trasbordo sulla Ocean Viking e le ONG denunciano: nessuna autorità europea è intervenuta.

108 #migranti, inclusi diversi bambini, sono bloccati sulla Maridive 703. La nave, nei giorni scorsi, ha effettuato due salvataggi nei pressi della piattaforma Miskar, al largo della Tunisia. Sea Watch: "Due morti, molti feriti"

