Migranti bloccati dopo sbarco a Cala Pulcino | il barchino non è stato ritrovato
Dopo l’arrivo a Cala Pulcino, 53 migranti provenienti da Costa d’Avorio e Guinea sono stati fermati dai carabinieri lungo la strada di Ponente a Lampedusa. Il barchino utilizzato per il trasferimento non è stato ritrovato. L’intervento fa parte delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare sull’isola.
Cinquantatré ivoriani e guineani sono stati bloccati dai carabinieri lungo la strada di Ponente a Lampedusa. Hanno riferito d'essere sbarcati un paio d'ore prima a Cala Pulcino dopo una traversata iniziata da Sfax, in Tunisia, su un barchino di metallo di 8 metri che non è stato però rinvenuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
