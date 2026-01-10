Mignani non teme sorprese | Mi aspetto equilibrio

Dopo la pausa natalizia, il Cesena torna in campo al Manuzzi con l’obiettivo di riprendere il ritmo e mantenere equilibrio in campionato. Mignani si aspetta una prestazione senza eccessi emotivi, concentrandosi sull’importanza di una gara equilibrata e senza influenze esterne. La squadra si prepara a affrontare la sfida con determinazione, lasciando alle spalle le polemiche dell’ultima partita e puntando a un risultato positivo.

Dopo la sosta natalizia, il Cesena torna al Manuzzi sforzandosi di non pensare più di tanto a quanto successo a Catanzaro nell'ultima gara del 2025, soprattutto ai gravissimi errori arbitrali che hanno indirizzato il match. Michele Mignani prova a non distrasi, ma a quei due falli di braccio in area calabrese pensa eccome. "Ci sembra che esistano linee guida non chiare. Molte sono interpretabili e mi fermo qui perché oltre non posso andare, soprattutto sui falli di mano o di braccio in area. Sinora in questo non siamo stati fortunati, spesso abbiamo assistito a decisioni incomprensibili ed illeggibili e le statistiche testimoniano che sinora non ci è andata bene.

