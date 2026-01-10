Michele Padovano torna a parlare della Juventus | Moggi e lo stipendio giornaliero

Michele Padovano, ex calciatore e figura nota nel mondo Juventus, ha recentemente affrontato nuovamente il tema della squadra durante una puntata di JuveLive. Nel corso della rubrica Leggende Bianconere, Padovano ha discusso di vari aspetti legati alla storia e alla gestione della Juventus, con particolare attenzione alle figure di spicco come Moggi e alle dinamiche economiche del club. Un intervento che offre uno sguardo diretto e riflessivo sulla realtà bianconera.

Michele Padovano è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto ai microfoni di JuveLive durante la consueta rubrica Leggende Bianconere su JuveLive. Il centravanti torna indietro nel tempo per raccontare una serie di aneddoti davvero interessanti sul suo percorso in bianconero. (ANSA) Calciomercato.it Il più curioso è quello che lo lega a Luciano Moggi e a un incontro avvenuto prima del suo acquisto. Padovano specifica che la trattativa era nata proprio dall’interesse del dirigente che lo aveva visto giocare, e bene, con la Reggiana, ma che anche conosceva le sue bizze da ragazzo giovane con voglia di divertirsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Michele Padovano torna a parlare della Juventus: “Moggi e lo stipendio giornaliero” Leggi anche: Sciopero: ci sono lavoratori che lo condividono ma non possono perdere lo stipendio giornaliero. Lettera Leggi anche: Michele Emiliano rivuole la toga e lo stipendio (raddoppiato) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Padovano: Juventus, David ha paura; Padovano consiglia la Juventus: Prenderei un calciatore del Napoli; Padovano promuove il mercato Juve | Pellegrino più di Dovbyk; Padovano consiglia la Juve | Attacco? David è bravo ma ha paura Il club dovrebbe prendere lui a gennaio. Padovano consiglia la Juve: "Prendi Lucca! Ha tutto per essere un vero 9" - Michele Padovano, ex attaccante tra le altre della Juventus, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del momento dei bianconeri e del calciomercato: "Secondo me David è anche ... tuttonapoli.net

Padovano: “Spalletti ha sistemato quello che c’era da sistemare. Adesso deve…” - Michele Padovano, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che vive la Juventus: "Una cosa è certa Spalletti, l'impressione che ho io, è che abbia sistemato quello ... tuttojuve.com

Padovano: "Juve, Vlahovic arma in più. Napoli, occhio a Lucca" - L'ex calciatore Michele Padovano ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. tuttomercatoweb.com

Padovano scuote la Juve: “Lucca sarebbe una scommessa vera” Il momento della Juventus passa anche dalle parole di chi quell’ambiente lo conosce bene. Michele Padovano, intervistato da Tuttosport, analizza senza sconti la situazione bianconera e la ges - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.