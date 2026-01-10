' Mia Moglie' l’account di un 70enne morto per la creazione del gruppo | i gestori erano una donna e un ragazzo

Le indagini sulla pagina Facebook ‘Mia Moglie’ continuano, dopo le numerose segnalazioni dell’agosto scorso. La piattaforma è stata al centro di attenzione a causa della pubblicazione non autorizzata di foto intime di migliaia di donne. I gestori del gruppo erano una donna e un giovane, mentre un 70enne è deceduto nel processo di creazione del gruppo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della privacy online e delle responsabilità delle piattaforme.

Roma, 10 gennaio 2026 – Proseguono le indagini sulla pagina Facebook 'Mia Moglie', oggetto di numerose segnalazioni ad agosto dell'anno scorso dopo la scoperta della pubblicazione di foto intime di migliaia di donne, senza il loro consenso. Individuato il titolare dell'account da cui veniva gestito il gruppo sessista: è un settantenne leccese deceduto il 30 marzo 2025. Nell'attivazione e nell'amministrazione di 'Mia moglie' sono invece coinvolti una donna di 52 anni e un ragazzo di 24, nei cui confronti oggi la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni. Nel corso delle perquisizioni, effettuate dagli operatori specializzati del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, del C.

